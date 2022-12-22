Üye Girişi
Haberi Paylaş

SON DAKİKA! Asgari ücrete yüzde 54 zam yapıldı! 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL?

Gündem Haberleri

SON DAKİKA! Asgari ücrete yüzde 54 zam yapıldı! 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL?

Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vatandaşlara asgari ücretin bugün yayınlanacağını duyurmuştu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücrete yüzde 54 zam yapıldı! 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücreti sordular, tek cümlelik yorum yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücreti sordular, tek cümlelik yorum yaptı
9 bin TL pazarlığı kızıştı! Asgari ücrette vatandaşın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da9 bin TL pazarlığı kızıştı! Asgari ücrette vatandaşın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Asgari ücrette yapılan 54 oranındaki zam vatandaşlara duyuruldu. 3 kez yapılan Asgari Ücret Komisyon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin güncel tutarını kendisi vatandaşlara duyurdu. Vatandaşlar ise 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL? sorularını araştırdı. Asgari ücrete yüzde 54 zam yapıldı! İşte yeni asgari ücret tutarı!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2023?

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret, 8 bin 500 TL oldu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Gündem Ekonomi Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title