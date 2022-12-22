SON DAKİKA! Asgari ücrete yüzde 54 zam yapıldı! 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL?

Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vatandaşlara asgari ücretin bugün yayınlanacağını duyurmuştu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücrete yüzde 54 zam yapıldı! 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL?

Asgari ücrette yapılan 54 oranındaki zam vatandaşlara duyuruldu. 3 kez yapılan Asgari Ücret Komisyon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin güncel tutarını kendisi vatandaşlara duyurdu. Vatandaşlar ise 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL? sorularını araştırdı. Asgari ücrete yüzde 54 zam yapıldı! İşte yeni asgari ücret tutarı!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2023?

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret, 8 bin 500 TL oldu.