Son dakika asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam var mı? - Haberler

NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, asgari ücrete zam olup olmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete 2. zam gelecek mi, var mı, ne kadar olacak merak edilen konular arasında. Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacağına yönelik açıklama geldi. Enflasyonun düşmesi için sonbaharı işaret eden Kandemir, "Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda bir iyileşme olacak." ifadelerini kullandı. Asgari ücrete ikinci zam konusunda da konuşan Kandemir, "Ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı da ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep beraber göreceğiz. Fakat bunu yaparken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla zaten istikrarı sağlamış bir siyasi hareket. Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereğini de yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM VAR MI?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Programda enflasyon ve asgari ücrete ikinci zam konusu da konuşuldu. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş olacağını belirten Kandemir, asgari ücrete ikinci zam konusunda ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Enflasyonda hissedilir düşüş için sonbaharı işaret eden Kandemir, asgari ücrete ikinci zam için, "Milletimizin derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları hep beraber göreceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021'de 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete günlük 47,5 TL zam yapıldı.

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