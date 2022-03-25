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Son Dakika! Asgari ücret zam geldi mi? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması! Asgari ücret zamlanacak mı?

Haberler.com - Gündem
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Son Dakika! Asgari ücret zam geldi mi? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması! Asgari ücret zamlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması geldi. Yıl ortasına geldiğimizde mevcut durumu değerlendireceğiz Açıklama sonrası Asgari ücret zam geldi mi, merak edildi.

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşları ve asgari ücrete ikinci zam konusunda önemli bir açıklama yaptı. Asgari ücret zam geldi mi? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması! Asgari ücret zamlanacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAM GELDİ Mİ?

"Asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." ifadelerini kullandı.

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