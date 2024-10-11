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SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette son tahminler!

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette son tahminler!
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Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Son tahminlere göre, asgari ücretin miktarı konusunda yeni bilgiler gelmeye başladı. Asgari ücretin ne kadar olacağına dair son tahminler ve gelişmeler takip ediliyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretin ne kadar olacağı konusu, milyonlarca çalışan ve işverenin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da asgari ücret belirleme süreci yakından takip ediliyor ve çeşitli tahminler ortaya atılıyor. Özellikle artan enflasyon oranları ve yaşam maliyetleri, asgari ücretin ne kadar artırılacağı konusundaki beklentileri daha da yükseltti. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılacak toplantılarda, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelerek yeni ücret zammını belirlemeye çalışacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte bu konuda gelen son tahminler ve gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Alman Deutche Bank geçtiğimiz günlerde 2025 yılı asgari ücreti için tahminini açıklamış ve yüzde 25-30 aralığında bir zam beklediklerini ifade etmişti. Ekonomistler de bu yönde tahminlerde bulunuyor. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretteki tahminler şu şekilde;

Yüzde 25: 21 bin 252 lira

Yüzde 30: 22 bin 102 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 45: 24 bin 652 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette son tahminler!

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Henüz kesin bir rakam belirlenmemiş olsa da, yapılan tahminler ve uzman değerlendirmelerine göre asgari ücrette önemli bir artış bekleniyor. Özellikle asgari ücretin, son yıllardaki enflasyon artışını dengeleyecek bir seviyeye çekilmesi planlanıyor. Çeşitli ekonomik uzmanlar, artış oranının %30-35 bandında olabileceğini öne sürerken, bazı sendikalar daha yüksek oranlarda zam talep ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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