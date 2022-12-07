Son Dakika: Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret son durum ne?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün saat 14.00'te başlamasının ardından gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. Vatandaşlar, Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret son durum ne?

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Milyonların gözü bugün saat 14.00'te başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına çevrildi. Asgari ücret zammının belirleneceği maraton başlamadan önce işçi kesimini temsil eden Türk-İş, Başkanlar Kurulu'nu topladı. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret son durum ne?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret için gerçekleştirilecek toplantı için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, şu açıklamalarda bulundu;

"RAZI GELMEYECEĞİMİZ RAKAMA İMZA ATMAYACAĞIZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrasında kameralar karşısına geçti. Ellerinde veriler olduğunu ve açlık sınırının 7 bin 785 TL olduğunu belirten Atalay, "Bugünkü komisyon toplantısında asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Nereye çıkabiliyorsa çıkacak. Memnun olacağız bir rakam çıkarsa altına imzamızı atarız. Razı gelmeyeceğiz hiçbir rakam için imza atamayacağız. Asgari ücrette memnun olunacak rakam varsa varız, yoksa yokuz. Asgari ücretlinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık bugün de yapmayacağız. Komisyon karar verecek. Başkanlar kuruluna üye verecek.