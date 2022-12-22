SON DAKİKA asgari ücret açıklandı! 2023 Asgari ücret 8.500 TL oldu!

Bir süredir asgari ücrete yapılacak olan zam gündemde yer alıyordu ve vatandaşlar tarafından sık sık gün içerisinde araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Asgari ücret açıklamasının gerçekleştirilmesinin ardından 2023 yılı için asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. 2023 yılı içerisinde asgari ücret fiyatlandırması 8.500 TL üzerinden yapılacak.

Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması 22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesinde gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada 2023 yılı için belirtilen asgari ücret 8.500 TL olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından konunun detayları merak ve araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

21 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" Açıklamalarında bulunmuştu. 22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesinde gerçekleştirilen açıklama ile birlikte asgari ücretin 8.500 TL olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Asgari ücret açıklamasını haberimiz içerisinden güncel olarak takip edebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.