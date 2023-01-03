SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?

Vatandaşların merakla beklediği Aralık ayı Enflasyon oranı hakkında merak edilenler var. Peki, Enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. Yıl sonuna yaklaşmamızla beraber vatandaşlar aralık ayının enflasyon oranını merak etti. Arama motorlarında ise Enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

ARALIK AYI ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" açıklamasının ardından beklenen veriler açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu. Geçen ay yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.

TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti

AĞUTOS 2022 ENFLASYON ORANI

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.