SON DAKİKA! AÖF sınav yerleri açıklandı! E Devlet AÖF sınav yeri öğrenme, sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AÖF sınav tarihleri öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nde açıköğretim bölümlerinde okuyan öğrenciler, Aöf sınav yerleri açıklandı mı yanıtını araştırıyor. SON DAKİKA! AÖF sınav yerleri açıklandı! E Devlet AÖF sınav yeri öğrenme, sorgulama ekranı!

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

AÖF'ten yapılan açıklamada,

"2021-2022 Ogretim Yili Bahar Donemi Ara Sinav Giris Belgenizi aosogrenci.anadolu.edu.tr den Sinav islemleri menusu, Sinav Giris Bilgisi bolumunden alabilirsiniz" denildi.

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