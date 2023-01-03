SON DAKİKA! Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı?

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi başlayacak; HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçları yapılacak. Tüm maçlar sporseverlerin ilgi odağı olurken Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı, konusu araştırıldı. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı?