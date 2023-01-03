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SON DAKİKA! Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı?

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SON DAKİKA! Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı?

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi başlayacak; HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçları yapılacak. Tüm maçlar sporseverlerin ilgi odağı olurken Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı, konusu araştırıldı. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı?

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enerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi 3 puanı almak istiyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı?

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Cemali, Soner, Fernando, Gökdeniz, Fredy, Larsson, Wright

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Arao, Crespo (Zajc), Alioski (Ferdi), İrfan, Batshuayi, King

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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