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Son dakika: Ankara'da patlama ne zaman oldu? TUSAŞ patlama anı görüntüleri!

Son dakika: Ankara'da patlama ne zaman oldu? TUSAŞ patlama anı görüntüleri!
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Son dakika: Ankara'da patlama ne zaman oldu? Ankara'daki TUSAŞ tesislerinde meydana gelen patlama son dakika haber olarak duyuruldu. Patlamanın ne zaman olduğu ve patlama anına ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Olayla ilgili detaylar ve son gelişmeler takip ediliyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yetkililer, saldırının faillerini bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Saldırının ne zaman gerçekleştirildiği merak ediliyor. Peki, Son dakika: Ankara'da patlama ne zaman oldu? TUSAŞ patlama anı görüntüleri!

ANKARA'DA PATLAMA NE ZAMAN OLDU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da silah sesleri duyuldu. Söz konusu olaya ilişkin canlı bomba ve terör saldırısı iddiası gündeme geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Son dakika: Ankara'da patlama ne zaman oldu? TUSAŞ patlama anı görüntüleri!

TUSAŞ PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLERİ

Son dakika: Ankara'da patlama ne zaman oldu? TUSAŞ patlama anı görüntüleri!

Son dakika: Ankara'da patlama ne zaman oldu? TUSAŞ patlama anı görüntüleri!

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