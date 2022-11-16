Son Dakika: Ankara (BALA) deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da depremin şiddeti kaç?
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16 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Ankara (Bala) merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre şimdi deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem bekleniyor mu? Detayları haberimizde…
Ankara'da 16 Kasım sabahı yaşanan depremin ardından, vatandaşlar artçı depremleri hissetmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara (BALA) deprem mi oldu? Ankara'da depremin şiddeti kaç? Şimdi deprem mi oldu? İşte detaylar...
ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Ankara, Bala'da saat 07.08'da Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre ilçelerden hissedildi. Gerçekleşen depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesi riski bulunuyor.