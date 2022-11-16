Son Dakika: Ankara (BALA) deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da depremin şiddeti kaç?

16 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Ankara (Bala) merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre şimdi deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem bekleniyor mu? Detayları haberimizde…