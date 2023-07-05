SON DAKİKA: Alkol ve sigara zammı belli oldu! Alkol ve sigaraya zam geldi mi? Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından sigara ve alkollü içeceklerden alınan maktu ÖTV miktarı artırıldı. Peki, Alkol ve sigaraya zam geldi mi? Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak?

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı belli oldu. Buna göre alkollü içki ve sigaradan alınan maktu ÖTV tutarı yükseldi. Peki, Alkol ve sigaraya zam geldi mi? Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

ALKOL VE SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte alkol ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 14.81 oldu. Alkollerde ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,81 oranında gerçekleşti. Belirlenen oranın, sigara ve alkol fiyatlarına zam olarak yansıtılması bekleniyor.

ALKOL VE SİGARADA ÖTV ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 3.92 arttı. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 14.81 oldu. Alkol ve sigara ürünlerine yüzde 14,81 zam yapılacak.