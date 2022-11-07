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SON DAKİKA! Ali Koç'un ayağı kırıldı! Ali Koç'un sağlık durumu ne? Ali Koç'un ayağı neden kırıldı?

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SON DAKİKA! Ali Koç'un ayağı kırıldı! Ali Koç'un sağlık durumu ne? Ali Koç'un ayağı neden kırıldı?

Fenerbahçe kulübünün Başkanı Ali Koç, sevenlerini korkuttu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Ali Koç'un sevenleri Ali Koç'un sağlık durumunu merak etti. Ayağını kıran Ali Koç'un sağlık durumu merak ediliyor. Arama motorlarında Ali Koç'un ayağı neden kırıldı? sorusu da yer alıyor. Peki, Ali Koç'un sağlık durumu ne? Ali Koç'un ayağı neden kırıldı? İşte detaylar...

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Ali Koç'un sağlık durumu ne? sorusu merak ediliyor.Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Ali Koç'un sevenleri Ali Koç'un sağlık durumunu merak etti. Ayağını kıran Ali Koç'un sağlık durumu merak ediliyor. Arama motorlarında Ali Koç'un ayağı neden kırıldı? sorusu da yer alıyor. Peki, Ali Koç'un sağlık durumu ne? Ali Koç'un ayağı neden kırıldı? İşte merak edilenler...

ALİ KOÇ SAĞLIK DURUMU NE?

Fenerbahçe kulübünün Başkanı Ali Koç, oğlu ile futbol oynarken ayak parmağını çatlattı. Ali Koç Konya'da olan dernek açılışına ayağındaki atelle katıldı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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