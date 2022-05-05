Gündemi takip eden vatandaşlar bugün neler olduğunu ,nelerin trendde olduğunu araştırıyor. Spor, magazin, siyaset ve ekonomi haberleri dikkat çekerken 3. sayfa haberleri de ilgi odağı oldu. İşte, son dakika akşam haberleri! 5 Mayıs Perşembe Akşam haberleri! Bugün ne oldu?

5 MAYIS PERŞEMBE AKŞAM AKŞAM HABERLERİ!

ENFLASYON AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN MEHTAP'I MELTEM YILMAZKAYA, YENİ AŞKI KADİR DOĞAN İLE İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Show TV'nin fenomen yapımı olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının sevilen oyuncularından Meltem Yılmazkaya, aşk orucunu bozdu. 37 yaşındaki Meltem Yılmazkaya, müzisyen Kadir Doğan ile yeni bir aşka yelken açtı.

BAKAN SOYLU'DAN "SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN TÜRKİYE İSTİLA MI EDİLİYOR?" SORUSUNA YANIT: BUNU YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında son günlerin gündem konusu olan sığınmacıların durumu hakkında konuştu. Soylu, "Sığınmacılar üzerinden Türkiye istila mı ediliyor?" sorusuna "Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü? Biz PKK'ya istila yaptırmadık" yanıtını verdi. Soylu ayrıca "Türkiye'de 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli kesinlikle yoktur" dedi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ 19 YAŞINDAKİ ASİYE'NİN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: GİT BURADAN

Esenler'de 19 yaşındaki genç kız, eski sevgilisi Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında vuruldu. Saplantılı eski sevgilinin uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan genç kızın "Git buradan" diye bağırdığı öğrenildi. AK PARTİ, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ İKİNCİ TURA BIRAKMAK İSTEMİYOR MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından son yayınlanan ankette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda daha az oy aldığı görülüyordu. AK Parti Genel Merkezi'nin de bu konuya yoğunlaştığı ve seçimi ilk turda koparmak istedikleri öne sürüldü. BABACAN'DAN ENFLASYON RAKAMLARINA İLK YORUM: ÇALIŞARAK PARA KAZANANLARIN ALIM GÜCÜNÜN YOK OLDUĞU BİR YIKIM YAŞIYORUZ Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon nisan ayında yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu. Açıklanan rakamlara yorumu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kendi rakamları üzerinden yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Bağımsız araştırmacılara göre yüzde 156'ya, TÜİK'e göre yüzde 70'e yükselen enflasyon oranları bunun ispatı" dedi. ANKETLERE BAKIP KILIÇDAROĞLU'NA RAPOR SUNDULAR! CHP, KARARSIZLARIN OYU İÇİN HAREKETE GEÇİYOR Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bir ekip, son anketleri inceleyerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rapor sundu. Bu rapordan sonra CHP'nin kararsız seçmenleri ikna için turlara başlayacağı iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "İktidara yürüdüğümüz için çok sayıda kararsız seçmen de bize yönelecek" ifadelerini kullandı.

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