Son Dakika akşam haberleri! 5 Mayıs Perşembe Akşam haberleri! Bugün ne oldu?
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5 Mayıs Perşembe günü gündemde yer alan haberler vatandaşların ilgisini çekiyor. Gün boyu gelişen siyaset, ekonomi magazin, spor, 3. Sayfa ve dünyadan gelişmeler araştırılıyor. Peki, ! 5 Mayıs Perşembe Akşam haberleri! Bugün ne oldu? İşte detaylar…
Gündemi takip eden vatandaşlar bugün neler olduğunu ,nelerin trendde olduğunu araştırıyor. Spor, magazin, siyaset ve ekonomi haberleri dikkat çekerken 3. sayfa haberleri de ilgi odağı oldu. İşte, son dakika akşam haberleri! 5 Mayıs Perşembe Akşam haberleri! Bugün ne oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.
Show TV'nin fenomen yapımı olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının sevilen oyuncularından Meltem Yılmazkaya, aşk orucunu bozdu. 37 yaşındaki Meltem Yılmazkaya, müzisyen Kadir Doğan ile yeni bir aşka yelken açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında son günlerin gündem konusu olan sığınmacıların durumu hakkında konuştu. Soylu, "Sığınmacılar üzerinden Türkiye istila mı ediliyor?" sorusuna "Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü? Biz PKK'ya istila yaptırmadık" yanıtını verdi. Soylu ayrıca "Türkiye'de 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli kesinlikle yoktur" dedi.
Esenler'de 19 yaşındaki genç kız, eski sevgilisi Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında vuruldu. Saplantılı eski sevgilinin uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan genç kızın "Git buradan" diye bağırdığı öğrenildi.
MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından son yayınlanan ankette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda daha az oy aldığı görülüyordu. AK Parti Genel Merkezi'nin de bu konuya yoğunlaştığı ve seçimi ilk turda koparmak istedikleri öne sürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon nisan ayında yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu. Açıklanan rakamlara yorumu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kendi rakamları üzerinden yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Bağımsız araştırmacılara göre yüzde 156'ya, TÜİK'e göre yüzde 70'e yükselen enflasyon oranları bunun ispatı" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bir ekip, son anketleri inceleyerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rapor sundu. Bu rapordan sonra CHP'nin kararsız seçmenleri ikna için turlara başlayacağı iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "İktidara yürüdüğümüz için çok sayıda kararsız seçmen de bize yönelecek" ifadelerini kullandı.