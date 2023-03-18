SON DAKİKA! Akhisar'da deprem mi oldu? 18 Mart Akhisar'da deprem mi oldu? Az önce Akhisar'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Akhisar'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Akhisar'da deprem mi oldu? Bugün Akhisar'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Akhisar'da deprem ve AFAD Akhisar'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Akhisar'da deprem kaç şiddetinde oldu? Manisa yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Akhisar'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Akhisar'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Akhisar'da deprem mi oldu? Bugün Akhisar'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Manisa deprem ve AFAD Akhisar'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Akhisar'da deprem kaç şiddetinde oldu? Manisa yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AKHİSAR DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

18 Mart günü Manisa'da tahmini olarak 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi henüz deprem paylaşımını yapmadı.