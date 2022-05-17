Son dakika akaryakıt zammı! Mazota zam var mı? Mazot-Benzin zamlandı mı? 17 Mayıs benzin fiyatları! - Haberler

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 22.82 liraya yükselirken, Ankara ve İzmir'de ise 22.93 lira oldu. Mazot- Benzin zamlandı mı? 17 Mayıs benzin fiyatları! Son dakika akaryakıt zammı!

MAZOT-BENZİN ZAMLANDI MI?

Zam sonrası benzin İstanbul'da 22.82 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 22.93 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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