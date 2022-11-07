SON DAKİKA! Ağrı tanker patlaması! Ağrı patlaması neden oldu? Ağrı tanker patlamasında kaç kişi öldü?

7 Kasım günü Ağrı'da meydana gelen tanker patlaması vatandaşları korkuttu. Arama motorlarda Ağrı tanker patlaması ile ilgili sorular aratılıyor. Ağrı patlamasında kaç kişinin öldüğü de merak ediliyor. Peki, Ağrı tanker patlaması! Ağrı patlaması neden oldu? Ağrı tanker patlamasında kaç kişi öldü? İşte merak edilenler...

Ağrı patlaması neden oldu? sorusu araştırılıyor. 7 Kasım günü meydana gelen tanker patlamasının sebebi merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorunda Ağrı tanker patlamasını merak ediyor. Peki, Ağrı patlaması neden oldu? Ağrı tanker patlamasında kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde...

AĞRI TANKER PATLAMASI NEDEN OLDU?

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü bir tanker kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki araçta da yangın çıkarken acı olayda 7 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar 21 kişininse yaralandığını aktardı. Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürdü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. DHA muhabiri Ramazan Demir, CNN TÜRK canlı yayınında kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Yakıt yüklü tankerle yolcu otobüsü çarpışıyor. Yakıt tankeri patlayarak alev alıyor. Yolcu otobüsünde yangın çıkıyor. Başka pancar yüklü kamyonun da kazaya karıştığı ve yandığı belirtiliyor. Otobüste çok sayıda yolcu var. İlk gelen bilgiye göre tanker alev alıp devriliyor, otobüs de kazaya karışıyor"

AĞRI TANKER PATLAMASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yaşanan feci kazada 7 kişin hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar 21 kişininse yaralandığını aktardı. Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinden görüntüler;