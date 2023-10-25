SON DAKİKA|| 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? 5 BİN TL Emekli Cumhuriyet ödemesi tarihleri!

Az önce bir SON DAKİKA gelişmesi yaşandı. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? 5 BİN TL Emekli Cumhuriyet ödemesi tarihleri! İşte detaylar…

İkramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Cumhuriyet'in 100. yılında bir defaya mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde, TBMM'de Genel Kurulu'ndan geçerken, ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceği belli oldu. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? 5 BİN TL Emekli Cumhuriyet ödemesi tarihleri! İşte detaylar…

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılacak.

5 BİN TL EMEKLİ CUMHURİYET ÖDEMESİ TARİHLERİ

Düzenlemeye göre Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emekliler kapsam dışı kalacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılacak.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

BÜTÇEYE MALİYETİ 61 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.