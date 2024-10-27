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SON DAKİKA: 27 Ekim Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

SON DAKİKA: 27 Ekim Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem raporları!
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Son dakika haberlerine göre, deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan deprem raporlarına göre, ülkemizde yaşanan son deprem hakkında bilgiler paylaşıldı. Depremle ilgili en güncel bilgiler ve detaylar haberimizde.

Son dakika haberlerine göre, ülkemizde yeni bir deprem meydana geldi. Depremin tam zamanı ve yeri, vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, depremle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 27 Ekim deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

SON DAKİKA: 27 Ekim Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DAKİKA: 27 Ekim Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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