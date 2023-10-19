"Milli yasta 19-20-21 Ekim okullar tatil oldu mu? Bugün (19 Ekim) okullarda ders var mı, okula gidilecek mi?" Merak ediliyor. Gazze'de 500 kişiyi aşkın kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle milli yas ilan edilecek. 3 gün sürecek milli yasta ne olacağı merak konusu oldu. Peki, 20 Ekim okullar tatil mi?

SON DAKİKA || 20 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? Milli yasta 19-20-21 Ekim okullar tatil oldu mu? Bugün (19 Ekim) okullarda ders var mı, okula gidilecek mi?

Filistin'deki hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu insanlık dramı yaşandı. En az 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilecek. Peki, 20 Ekim okullar tatil mi? Milli yasta 19-20-21 Ekim okullar tatil oldu mu? Bugün (19 Ekim) okullarda ders var mı, okula gidilecek mi? İşte detaylar…

20 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Milli yas resmi tatil değildir. Milli yas süresince okullar ve diğer kurumlar çalışmaya devam eder. Resmi tatil sayılmadığı için işe gidilmeye devam edilir. Milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir ve eğlence programları iptal edilir.Ulusal yas veya millî yas günlerinde, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yas tutma ve anma etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YASTA 19-20-21 EKİM OKULLAR TATİL OLDU MU?

Türkiye, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edecek. Kararı duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemli" dedi. Yas, bir tatil günü olmadığından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri eğitimlerine devam edecektir. Yani 19-20-21 Ekim okullar tatil değildir.

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