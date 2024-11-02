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SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları...

SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları...
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2 Kasım'da deprem olup olmadığına dair merak edilenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem raporları ile yanıt buldu. Depremin ne zaman ve nerede olduğu konusunda detaylı bilgiler raporlarda yer aldı.

Az önce nerede deprem olduğu merak edilirken son dakika deprem listesi ve 2 Kasım en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi güncel veriler haberimizde yer alıyor. 2 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

DEPREM Mİ OLDU?

Son ölçümlere göre saat 14.53'te Kahramanmaraş Onikişubat'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ölçümlerine göre saat 13.21'de Malatya Yeşilyurt merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün saat 07.11'de Balıkesir Havran merkezli 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları...

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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