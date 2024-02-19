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SON DAKİKA 19 ŞUBAT AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Muğla'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

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Son dakika deprem listesi ve az önce deprem nerede oldu gündeme geliyor. 19 Şubat en son depremler kaç şiddetinde oldu ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Peki, 19 Şubat en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu?

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SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

19 ŞUBAT EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA 19 ŞUBAT AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Muğla'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.

SON DAKİKA 19 ŞUBAT AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Muğla'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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