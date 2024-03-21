Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk:

"Irak'ın kuzeyindeki 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur"

"Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 174 şahıs yakalandı"

"NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır"

MSB Kaynakları: "Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlardır"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 26, 1 Ocak tarihinden bugüne kadar ise 242'si Irak'ın, 366'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 608 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 19 Mart'ta bir üs bölgemize sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Menfur saldırı sonrası 19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef başarıyla imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 854 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, harekat bölgesinde bin 916 silah, 803 bin 241 mühimmat ele geçirildiğini, 2 bin 650 mayın, EYP'nin imha edildiğini ve 900 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

"Irak'ın kuzeyindeki 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur"

Türkiye ve bölgedeki terör tehditlerinin bertaraf edilene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceğini aktaran Aktürk, "Bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır" dedi.

"Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 174 şahıs yakalandı"

Tuğamiral Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Sınır hattının cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğunu vurgulayan Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 174 şahıs yakalanmış, 2 bin 393 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 921'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 36 bin 840'a yükselmiştir. Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" diye konuştu.

TSK'nin başarıyla icra ettiği operasyonların yanı sıra eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan'da düzenlenen Kış 2024 başarıyla icra edildiğini söyledi. Aktürk, "TCG ANAFARTALAR denizaltımız tarafından Dıraç/Arnavutluk'a, İtalya'ya ait CARLO BERGAMINI fırkateyni tarafından ise Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. TCG GEDİZ fırkateynimiz tarafından da Dubrovnik/Hırvatistan'a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. Yine, Hava Kuvvetlerimizin tanker uçağı tarafından Romanya Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 uçağına 14 Mart'ta Romanya hava sahasında havada yakıt ikmali yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır"

TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığını artırmak için yerli ve milli savunma sanayinin yüksek teknoloji ürünleri ile donatıldığını aktaran Aktürk, şu ifadelere yer verdi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, çeşitli miktarda Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi ve 'NEFER' Kuleli Zırhlı Muharebe Aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir."

Irak ile Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamları ile gerçekleşen son görüşmelerin ardından Ortak Harekat Merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Irak ile belirli seviyelerde görüşmeler devam etmektedir. Aralık ayında yapılan toplantının ikincisi geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta yapılmıştı. İki ülke arasında imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Belgesi için hazırlıklar devam etmektedir. Bizim bu belgede olmasını istediğimiz hususlardan biri de Ortak Harekat Merkezi'nin kurulmasıdır. Bu harekat merkezinin işletilmesine yönelik teknik detaylar da söz konusu belge imzalandıktan sonra belirlenecektir."

Irak'tan terörle mücadele işbirliğine olumlu yaklaşım

Bakanlık kaynakları, Bağdat'ta gerçekleşen görüşmelerde Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımının nasıl olduğuna dair soruya, "Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İlk öncelik terör tehdidini sınır ötesinde karşılamak

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların geçmiş yıllardaki operasyonlardaki şartların aynı olmadığını belirterek, "Önceki dönemde sınırlı, süreli ve tahditli operasyonlar yapılırken bugün sürekli operasyonlar icra edilmektedir. Sınırlarımızdan 30-40 kilometre ileriden itibaren ülkemize yönelik tehditler bertaraf edilmektedir. Bu strateji ile birinci önceliğimiz; terör tehdidini sınırlarımızdan mümkün olduğu kadar ötede karşılamaktır. Irak ile yapılan görüşmelerde masada sadece terörle mücadele ve hudut güvenliği konuları değil, enerji ve ticaret boyutunu da içine alan konular yer almaktadır. Biz Irak ile çok daha kapsamlı bir çalışmadan bahsetmekteyiz. Geçmiş yıllardaki terörle mücadeleyi bugünkü mücadele ile kıyaslamak doğru olmaz. Güvenlik ve refah birbirini destekleyen unsurlardır. Hem bölgedeki refahın hem de güvenliğin eşzamanlı artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamak, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede ekonominin ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir" diye konuştu.

"Bu saldırılar son çırpınışlardır"

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın son saldırısına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç, en cephe bölgeleridir. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hale gelecektir. Terör örgütünün son dönemdeki saldırılarının amacı da bu kilidin kapatılmasını önlemektir. Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlardır. Bu çırpınışlar onları beklenen sondan kurtaramayacaktır."