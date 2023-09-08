Son antrenmana çıkmadı! Galatasaray'dan bir yıldız daha kayıyor
Galatasaray'da son antrenmana çıkmayan Leo Dubois'nın takımdan ayrılması an meselesi. Fransız futbolcunun adı Pendikspor ve Başakşehir ile anılıyor.
Galatasaray'da Midstjö'nün ardından Leo Dubois ile de yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki sağ bekin son antrenmanda yer almadı.
2 TAKIM PEŞİNDE
Galatasaray'dan ayrılması an meselesi olan Dubois'nın yeni adresinin Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ya da Pendikspor olması bekleniyor.
4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Fransız futbolcu, Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarla 28 maça çıkan Dubois, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Haberler.com / Futbol