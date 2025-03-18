Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Akşam Yemeği filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Akşam Yemeği filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Akşam Yemeği konusu nedir, Son Akşam Yemeği oyuncuları kimler ve Son Akşam Yemeği özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.

28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir'e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü'nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN : LEVENT ONAN

OYUNCULAR : ENGİN ŞENKAN, ONUR TUNA, AZRA AKSU, PELİN AKİL, NECİP MEMİLİ

YAPIM : CINEGENNA PICTURES