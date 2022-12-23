Son 6 aylık enflasyon tahmini ne kadar? 2022'nin son 6 aylık enflasyon tahmini! Son 6 aylık enflasyon farkı ne kadar?
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Memur maaş zammı için son 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz." dedi. Peki, Son 6 aylık enflasyon tahmini ne kadar? 2022'nin son 6 aylık enflasyon tahmini yüzde kaç? Son 6 aylık enflasyon farkı ne kadar?
Son 6 aylık enflasyon tahmini ne kadar? Memur maaş zammı için son 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz." dedi. Peki, Son 6 aylık enflasyon tahmini ne kadar? 2022'nin son 6 aylık enflasyon tahmini yüzde kaç? Son 6 aylık enflasyon farkı ne kadar? İşte detaylar...
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli zam oranı yüzde 14,04 olacak. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 olarak hesaplandı. Memur enflasyon farkı ise yüzde 7,04 olacak iken memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 15,11 olacak. Yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 9.109 TL'den 10.479 TL'ye çıkacak. Memur emeklisi maaşı ise en düşük 6.991 TL olabilecek.
Bunun yanında maaşlara zam oranları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile kesin olarak belirlenecek. Ama şu anki rakamlara göre zam oranının yüzde 15 civarında olması bekleniyor.
Kasım enflasyon oranı sonrası hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:
MEMUR MAAŞI
Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.478 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.990 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.345 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.314 TL
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.786
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.803
Her ay başında, önceki aya ait enflasyon oranları açıklanıyor. 2022 Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak 2023'te TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI
TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.
Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.
Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti
AĞUTOS 2022 ENFLASYON ORANI
TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI
TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
EKİM 2022 ENFLASYON ORANI
TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
KASIM 2022 ENFLASYON ORANI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.