Gündemde 6 aylık enflasyon farkının kaç olduğu konusu yer alıyor. Arama motorlarında Kasım ayı Enflasyon oranı kaç? sorusu aratılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında 2 kez zam alan memurların merak ettikleri arasında Son 5 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? sorusu yer alıyor. Peki,Son 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Kasım ayı enflasyon oranı ne? 5 aylık enflasyon oranları ne? 2022 son 5 ay enflasyon rakamları!İşte merak edilenler...

5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusu gündemde. TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından vatandaşlar 5aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusunu merak etti. Peki, Son 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Kasım ayı enflasyon oranı ne? 5 aylık enflasyon oranları ne? 2022 son 5 ay enflasyon rakamları!

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti

AĞUTOS 2022 ENFLASYON ORANI

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

2022 yılı Kasım ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,31 olarak gerçekleşti.

Kasımda TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 olurken yıllık yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı. Böylece 18 ay aradan sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydedildi.