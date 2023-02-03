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4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusu gündemde. TÜİK tarafından Ocak ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından vatandaşlar 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusunu merak etti. Peki, Son 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Ocak ayı Enflasyon oranı kaç? Son dört aylık enflasyon!

SON 4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI

2022 yılı Aralık ayında TÜFE yüzde 1,18 oranında artmıştır. Aralık ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 20,12 puan azalarak yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşmiştir.

OCAK 2023 ENFLASYON ORANI

Enflasyon aralık ayında yüzde 6,65 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 57,68 olarak açıklandı.