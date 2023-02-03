Son 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Ocak ayı Enflasyon oranı kaç? Son dört aylık enflasyon!
Gündem Haberleri
Gündemde 4 aylık enflasyon farkının kaç olduğu konusu yer alıyor. Arama motorlarında Son 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Ocak ayı Enflasyon oranı kaç? Son dört aylık enflasyon! araması yapılıyor. Peki, Son 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Ocak ayı Enflasyon oranı kaç? Son dört aylık enflasyon!
4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusu gündemde. TÜİK tarafından Ocak ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından vatandaşlar 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusunu merak etti. Peki, Son 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Ocak ayı Enflasyon oranı kaç? Son dört aylık enflasyon!
TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
2022 yılı Aralık ayında TÜFE yüzde 1,18 oranında artmıştır. Aralık ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 20,12 puan azalarak yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Enflasyon aralık ayında yüzde 6,65 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 57,68 olarak açıklandı.