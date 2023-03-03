Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon şubat ayında yüzde 3,15, yıllık bazda ise yüzde 55,18 oldu. Bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Peki, Son 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? 2 aylık enflasyon farkı kaç? Şubat ayı Enflasyon oranı kaç? Son dört aylık enflasyon!

Son dakika! Enflasyon şubat ayında yüzde 3,15 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 55,18 olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay da enflasyonda düşüş kaydedilirken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Merak edilenler arasında ise Son 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? 2 aylık enflasyon farkı kaç? Şubat ayı Enflasyon oranı kaç? Son dört aylık enflasyon! soruları yer aldı.

SON 4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

KASIM 2022

2022 yılı Kasım ayında TÜFE yüzde 2,88 oranında artmıştır. Kasım ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 84,39 düzeyinde gerçekleşmiştir.

ARALIK 2022

2022 yılı Aralık ayında TÜFE yüzde 1,18 oranında artmıştır. Aralık ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 20,12 puan azalarak yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşmiştir

OCAK 2023

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,24 ile giyim ve ayakkabı oldu.

ŞUBAT 2023

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon şubat ayında yüzde 3,15, yıllık bazda ise yüzde 55,18 oldu. Bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.