Somun Ekmek tarifi! Masterchef Somun Ekmek nedir, nasıl yapılır? Somun Ekmek için gerekli malzemeler! Somun Ekmek hangi yöreye ait?

Masterchef 13 Aralık yarışmasında şefler tarafından Somun Ekmek yapılması istendi. Peki Masterchef Somun Ekmek nasıl yapılır? Somun Ekmek için gerekli malzemeler nelerdir? Somun Ekmek tarifi! Somun Ekmek nasıl yapılır? Somun Ekmek hangi yöreye aittir? Somun Ekmek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Somun Ekmek tarifi oldu. Peki en güzel Somun Ekmek tarifi nasıldır? Somun Ekmek nasıl yapılır? Somun Ekmek için gerekli malzemeler nelerdir? Somun Ekmek nasıl yapılır? Somun Ekmek için gerekenler neler?

SOMUN EKMEK NEDİR?

Somun ekmeği, bir çeşit tava ekmeğidir. Altı düz, üstü kabarıktır. Tam daire şeklinde olduğu gibi, çoğunlukla söğüt yaprağı biçiminde dar ve uzun şekillidir.

Somunun gramajını (ağırlığını) ve fiyatını belediyeler tespit eder. Somunlar, büyük ve küçük olmak üzere iki çeşittir. Yüksek randımanlı undan, francala şeklinde yapılanı da vardır.

SOMUN EKMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

6 su bardağ ıun

2,5 su bardağı ılık su

1/2 su bardağ ıılık süt

1 pake tinstant maya

3 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

SOMUN EKMEK NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, instant maya ve toz şekeri ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra birkaç dakika bekliyoruz.

Sonra üzerine tuzu ekleyin. Unu eleyerek azar azar ilave edin. Bu aşamada unu kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterelim.

Sonra güzelce yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Ardından üzerini streç film yardımıyla hava almayacak şekilde kapatın ve oda sıcaklığında 1 - 1,5 saat kadar dinlendirin.

Dinlenen ve iki katına kabararak çıkan hamuru 5 eşit parçaya bölünüz.

Tezgahı hafifçe unlayarak bezelere somun ekmek şeklini veriniz.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine ekmekleri koyun.Orta kısmına bıçak yardımıyla çizik atın.

Üzerinihafif unlayın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının içerisine içi su dolu ısıya dayanıklı bir kap koyun.

Ardından ekmeğinizi fırınlayın. Yaklaşık 30 - 35dk kadar üzeri kızarıp kabuğu çıtırlaşana kadar pişirin.

Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyet olsun!

SOMUN EKMEK HANGİ YÖREYE AİT?

Her yöreye ait özel somun ekmek bulunabiliyor. Örneğin Kutludüğün Somunu Ankara ve yöresinde daha çok yapılmaktadır. Patatesli Afyon Ekmeği Afyonkarahisar ve çevresinde yapılan bir ekmektir.