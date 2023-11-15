Somloi Galuska tarifi! MasterChef Somloi Galuska nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Somloi Galuska hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Somloi Galuska hazırladı. Peki, Somloi Galuska nedir? Somloi Galuska nasıl yapılır? Somloi Galuska nedir?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Somloi Galuska ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Somloi Galuska nasıl yapılır? Somloi Galuska nedir? Somloi Galuska nasıl yapılır, Somloi Galuska yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Somloi Galuska yapıldı, evde klasik Somloi Galuska yapıldı! İşte en güzel Somloi Galuska!

SOMLOİ GALUSKA TARİFİ!

HAMUR

o 8 yumurta, ayrılmış

o 125 ml (1/2 su bardağı) şeker

o 1 tutam tuz

o 30 ml (2 yemek kaşığı) çekilmiş ceviz (seçtiğiniz)

o 15 ml (1 yemek kaşığı) şekersiz kakao tozu

KREM

o 500 ml (2 su bardağı) süt

o 5 ml (1 çay kaşığı) vanilya veya yarım vanilya çubuğu

o 5 yumurta sarısı

o 125 ml (1/2 su bardağı) şeker

o 65 ml (1/4 su bardağı) un

YAĞMURLAMA VE DEKORASYON

o 250 ml (1 su bardağı) kıyılmış ceviz

o 100 gr (1/4 lb) kuru üzüm (bir gün önceden ıslatın)

o 125 ml (1/2 bardak) rom

o 45 ml (3 yemek kaşığı) kayısı reçeli

o 50 gr (0,10 lb) eritilmiş bitter çikolata

CHANTİLLY

o Krema %35

o Şeker

o Vanilya

• Hazırlık

o Kuru üzümleri bir gün önceden romda ıslatın.

o Fırını 350o F'ye (180 C) ısıtın. Üç adet kare kek kalıbını yağlayın.

o Bir kapta yumurta sarılarını ve şekeri birlikte çırpın. Katlama sırasında önceden tuzla karıştırılmış unu ekleyin. Bir mikser veya mikser kullanarak yumurta aklarını sert zirvelere kadar çırpın. Yumurta aklarını, sarısı ve şeker karışımına yavaşça ekleyerek karıştırın.

o Ortaya çıkan hamuru üçe bölün. İlk üçte biri olduğu gibi kalır. 2.ye öğütülmüş fındıkları, 3.ye kakaoyu ekleyin. Hazırlanan kalıplara paylaştırıp 15-20 dakika pişirin.

o Pişirme sırasında kremayı hazırlayın. Sütü ve vanilyayı bir tencereye alıp ısıtın. Bir kapta yumurta sarılarını ve şekeri birlikte çırpın. Unu ekleyin. Bu karışımı kaynayan sütün içine dökün. 5 dakika kadar veya krema koyulaşana kadar çırparak pişirin. Bir elekten geçirin.

o Üç pandispanyayı kalıptan çıkarın. Cevizden başlayarak bir tabağa dizin. Üzerini kremayla kaplayın, üzerine kıyılmış ceviz serpin ve romlu kuru üzüm serpin. Daha sonra kakaolu pandispanyayı yerleştirin. Üzerini kremayla kaplayın, üzerine fındık serpin ve ilk baştaki gibi kuru üzüm serpin. Hafif pandispanya ile bitirin.

o Üzerine kayısı reçelini ince bir tabaka halinde yayın. Kalan krema, fındık ve kuru üzümle kaplayın. En az 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.

o Servis yapmak için pastayı karelere kesin. Bunları ayrı kaplara yerleştirin. Krem şanti ile kaplayın. Eritilmiş çikolatayı gezdirin.