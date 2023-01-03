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Sometihing went wrong ne demek?

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Sometihing went wrong ne demek?

En popüler sosyal medya uygulamalarından Twitch, özellikle yeni neslin en çok kullandığı platformlar arasında yer alıyor. Etkileşimli yapısı ile geniş kitleleri bir araya getiren Twitch'te sorunlar yaşandı "Sometihing went wrong" hatası verdi. Peki, Sometihing went wrong ne demek?

Etkileşimli yapısı ile geniş kitleleri bir araya getiren Twitch'te bir takım teknik sorunlar yaşanması sonrası Sometihing went wrong ne demek merak edildi.,

SOMETİHİNG WENT WRONG NE DEMEK?

Sometihing went wrong: Bir şeyler ters gitti

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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