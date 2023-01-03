Sometihing went wrong ne demek?

En popüler sosyal medya uygulamalarından Twitch, özellikle yeni neslin en çok kullandığı platformlar arasında yer alıyor. Etkileşimli yapısı ile geniş kitleleri bir araya getiren Twitch'te sorunlar yaşandı "Sometihing went wrong" hatası verdi. Peki, Sometihing went wrong ne demek?