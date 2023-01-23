MEB ilkokul, ortaokul ve lise yarıyıl tatili kaç gün süreceği ve sömestr tatili ne zaman bitiyor öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin 2023 MEB yarıyıl tatili kaç gün süreceği araştırılıyor. Sömestr tatili ne zaman bitiyor ve 2023 MEB yarıyıl tatili kaç gün gündeme geliyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? 2023 MEB yarıyıl tatili kaç gün?

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, sömestr tatili ne zaman bitiyor ve MEB yarıyıl tatili kaç gün süreceği araştırılıyor. Sömestr tatili ne zaman bitiyor ve 2023 MEB yarıyıl tatili kaç gün olduğu gündeme geliyor. Sömestr tatili ne zaman bitiyor? 2023 MEB yarıyıl tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılıyor? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? 2023 MEB yarıyıl tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yaptı. Ardından sömestr tatiline giren okullar 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu sene okullar 16 Haziran 2023'te sona erecek.