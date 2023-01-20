2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ve Sömestr tatilinin başlaması ile beraber akıllara Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Sorusu geldi ve 15 tatil ne zaman bitiyor? Sorusu ile araştırılmaya başladı. Peki, Sömestr tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ne zaman bitiyor?

Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Sorusu, ilk döneminin sona ermesi ile birlikte birçok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Bu nedenle 15 tatil ne zaman bitiyor? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Sömestr tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ne zaman bitiyor?

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'in yayınladığı takvime göre yarıyıl tatili 20 Ocak tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Buna göre öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci dönemine 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak.

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre okullar bu sene 16 Haziran 2023 tarihinde kapanıyor. Yani 16 Haziran 2023 tarihinde 2022-2023 eğitim ve öğretim sona erecek.