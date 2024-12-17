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Sömestr tatili ne zaman 2025?

Sömestr tatili ne zaman 2025?
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2025 yılında sömestr tatilinin başlangıç tarihi merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte detaylar!

2025 sömestr tatili tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Özellikle eğitim takvimine göre planlarını yapmak isteyen aileler, "Sömestr tatili ne zaman 2025?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sömestr tatili, öğrencilerin yoğun ders temposundan kısa bir süreliğine uzaklaşmalarını sağlıyor. Aynı zamanda, bu tatil dönemi hem veliler hem de öğretmenler için dinlenme ve planlama fırsatı sunuyor. Peki, Sömestr tatili ne zaman 2025? Detaylar haberimizde...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan eğitim öğretim takvimine göre, sömestr tatili 2025 yılı için 20 Ocak Pazartesi günü başlıyor. 15 günlük bu tatil, 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Sömestr tatili, özellikle öğrenciler için eğitim döneminin ilk yarısının sona erdiğini ve karnelerin alındığı bir dönemi ifade eder. Hem akademik olarak değerlendirme yapılan bu süreçte, öğrenciler tatil boyunca dinlenip ikinci döneme hazırlık yapma fırsatı bulacaklar. Tatil, aynı zamanda ailelerin tatil planları ve çocuklarıyla vakit geçirmeleri için de önemli bir fırsat sunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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