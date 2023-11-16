Sömestr tatili ne zaman 2024? 15 tatil hangi tarihte uygulanacak? 2024 sömestr tatili tarihi!

Ara tatil tarihlerinin gelmesi ile birlikte Sömestr tatiline dair detaylar da merak konusu oluyor ve veliler başta olmak üzere birçok kişi Sömestr tatili ne zaman? Araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Sömestr tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte uygulanacak? 2024 sömestr tatili tarihi!

Sömestr tatili ne zaman? Sorusu, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok kişi tarafından yeni eğitim dönemine dair merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Sömestr tatili, genellikle okullarda devam eden eğitim dönemlerinin ortasında verilen bir arayı ifade eder. Bu ara, öğrencilere ve eğitimcilerine yoğun bir dönemin ardından dinlenme fırsatı sunar. Peki, Sömestr tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte uygulanacak? 2024 sömestr tatili tarihi!

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?



Okulların kapanmasına bugün itibariyle 15 Kasım 2023 tarihinde olduğumuza göre, tam olarak 212 gün kalmış durumda. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.