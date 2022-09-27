2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlamıştı. Okula başlayan öğrencilerin aklında ise birçok soru var. Okulların ne zaman tatil olacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Sömestr ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman olacak? 2022- 2023 sömestr tarihi!

Sömestr ne zaman?Sorusu merak ediliyor. Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başladı. Yeni eğitim yılının başlamasıyla beraber öğrenciler okul ara tatil tarihini merakla araştırıyor. Öğrenciler tarafından merak edilenler arasında gündemde yer alan okul ara tatil tarihi haberimizin devamında. Sömestr ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? Sömest tatili ne zaman olacak? 2022- 2023 sömestr tarihi!

SÖMESTR NE ZAMAN?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılında sömestr tatili 23 Ocak- 3 Şubat tarihi arasında yapılacak.

OKUL ARA TATİL NE ZAMAN 2022?

19 Milyon öğrenci 12 Eylül'de yeni eğitim ve öğretim yılına başlangıç yaptı. Kasım ve Nisan ayında gerçekleşecek olan tatillerin tarihi öğrencilerin merak konusu. Kasım ve Nisan ayında ara tatil, Ocak ayında ise sömestr tatili olacak. Okul ilk ara tatil 14- 18 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullar 23 Ocak- 3 Şubat tarihi arasında yarıyıl tatili yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17- 20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.