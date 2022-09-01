Somer Sivrioğlu sevgilisi kim? Somer Şef sevgilisi!

Masterchef yarışmasının şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Somer Sivrioğlu sevgilisi kim? İşte, Somer Şef sevgilisi!

Yeni sezonuna başlayan MasterChef yarışmasının şeflerinin özel hayatı da en az yarışma kadar merak ediliyor. MasterChef yarışmasının şeflerinden Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz aylarda eşinden boşanmıştı. Yeni bir aşka yelken açtığı söylenen Somer Sivrioğlu'nun yeni sevgilisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Somer Sivrioğlu sevgilisi kim? İşte Somer Şef sevgilisi!

SOMER SİVRİOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

MasterChef yarışmasının şeflerinden Somer Sivrioğlu, iddialara göre uğruna eşini terk ettiği söylenilen sevgilisiyle ilk fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şefin, MasterChef Türkiye'nin editörü Pınar Kayabaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SOMER ŞEF SEVGİLİSİ!