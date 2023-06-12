Somer Sivrioğlu neden ayrıldı? Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı? soruları sıklıkla araştırılıyor. TV8'de yayınlanan MasterChef programı yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. MasterChef fragmanın yayınlanmasının ardından Somer Şef'in jüri üyelerinin arasından olmadığı gözden kaçmadı. Somer Sivrioğlu neden ayrıldı? Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı? merak ediliyor. Peki, Somer Sivrioğlu neden ayrıldı? Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı?

Somer Sivrioğlu neden ayrıldı? Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı? gündeme geliyor. Somer Sivrioğlu neden ayrıldı? Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı? merak ediliyor. Somer Sivrioğlu neden ayrıldı? Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

SOMER SİVRİOĞLU NEDEN AYRILDI?

Masterchef All Star'ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Eski sezondan birçok iddialı yarışmacıların yer aldığı programın fragmanında yeni jüri üyesi dikkatlerden kaçmadı. Yarışmaya dahil olan jüri üyesi Yılmaz Öztürk'ün Somer Sivrioğlu'nun yerine geldiği iddia edildi.

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

Masterchef All Star yayınlanan fragmanında ise bir isim dikkat çekti. 14 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan programın geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı. Mehmet Şef ve Danilo Şef'in yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu'nun olmaması çoğu kişinin dikkatini çekmişti.

SOMER SİVRİOĞLU