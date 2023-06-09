Ünlü şef Somer Sivrioğlu ( Masterchef Somer şef ) ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Peki, Somer Sivrioğlu'na neden dava açıldı? Somer Sivrioğlu neden hapis isteniyor? Somer Sivrioğlu hapis cezası mı aldı?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun ( Masterchef Somer şef ), 20 Mayıs 2022'de Beşiktaş'ta üç ay önce devraldığı restoranın istinat duvarı çökmüştü. O sırada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Peki, Somer Sivrioğlu'na neden dava açıldı? Somer Sivrioğlu neden hapis isteniyor? Somer Sivrioğlu hapis cezası mı aldı?

SOMER SİVRİOĞLU'NA NEDEN DAVA AÇILDI?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, 20 Mayıs 2022'de Beşiktaş'ta üç ay önce devraldığı restoranın istinat duvarı çökmüştü. O sırada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

SOMER SİVRİOĞLU HAPİS CEZASI MI ALDI?

Şikayetçi avukatı Nisa Serin ise "Duvarın yıkılmasında hem yapı hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak Somer Sivrioğlu'nun da arasında bulunduğu kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ederiz, tüm sanıklardan da şikayetçiyiz'' diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in avukatlarına, müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.