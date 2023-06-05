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Somer Sivrioğlu Masterchef'ten ayrıldı mı, yeni sezonda yok mu, fragmanda neden yok? Somer Şef Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden?

Somer Sivrioğlu Masterchef'ten ayrıldı mı, yeni sezonda yok mu, fragmanda neden yok? Somer Şef Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden?

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Masterchef 2023 All Star fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler Somer Sivrioğlu'nu göremeyince Somer Şef programdan ayrıldı mı merak etti. Peki, Somer Sivrioğlu Masterchef'ten ayrıldı mı, yeni sezonda yok mu, fragmanda neden yok? Somer Şef Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden? İşte detaylar...

MasterChef All Star'ın ilk fragmanı yayınlandı! Somer Sivrioğlu jüri kadrosunda yer almadıMasterChef All Star'ın ilk fragmanı yayınlandı! Somer Sivrioğlu jüri kadrosunda yer almadı

Masterchef All Star'ın ilk fragmanı yayınlandı! Somer Sivrioğlu jüri kadrosunda yer almadı. Peki, Somer Sivrioğlu Masterchef'ten ayrıldı mı, yeni sezonda yok mu, fragmanda neden yok? Somer Şef Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden? İşte ayrıntılar...

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Masterchef All Star'ın merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Tüm yarışmacıların bulunduğu fragmanda programdan ayrıldığı konuşulan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Fragmanda yıllardır yarışmanın jüri kadrosunda yer alan Somer Sivrioğlu'nun olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan yapım ekibinden İrem Kanan, MasterChef Türkiye jürileriyle bir araya gelmiş ve Sivrioğlu'nun yokluğu çok konuşulmuştu. Sivrioğlu'nun yeni sezonda olmayacağı onun yerine de ünlü şef Ömür Akkor'un geldiği iddia edilmişti.

Masterchef 2023 fragmanında Somer Şef yer almadı fakat Somer Şef programdan ayrıldı mı ayrılmadı mı henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Somer Sivrioğlu Masterchef'ten ayrıldı mı, yeni sezonda yok mu, fragmanda neden yok? Somer Şef Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden?

MASTERCHEF 2023 ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yayınlanan fragmanda eski yarışmacılardan Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Eray, Mustafa, Güzide, Eren, Dilara, Kıvanç, Cemre, Alican, Safa, Kerem, Suna, Araz, Rıfat, Tahsin, Ebru, Yağız, Batuhan Öner, Berke, Batuhan Bayındır, Gülşah, Pelin, Eda, Bahri ve Duygu gibi isimler yer aldı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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