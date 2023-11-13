Ünlü şef Somer Sivrioğlu kimdir ve aslen nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef yarışmasında jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezunu olan Somer Sivrioğlu'nun hayatı araştırılıyor. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Somer Sivrioğlu'nun hayatı!

Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Somer Sivrioğlu'nun hayatı ve biyografisi sevenleri tarafından merak ediliyor. Sivrioğlu, 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. Somer Sivrioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Somer Sivrioğlu'nun hayatı! Detaylar haberimizdedir…

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avustralya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı.

Ödülleri