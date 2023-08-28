Somer Şef neden Boluspor forması giydi? (28 Ağustos 2023)

MasterChef 2023, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümde Somer Şef kırmızı beyaz forma ile ekrana çıktı. Peki, Somer Şef neden Boluspor forması giydi? İşte, detaylar…

MasterChef jürisi Somer Şef, bu akşam yayına kırmızı beyaz forma ile çıktı. S Somer Şef neden Boluspor forması giydi? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

SOMER ŞEF KİMDİR?

Doğum: 25 Mayıs 1971 (52yaşında)

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avustralya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

SOMER ŞEF HANGİ TAKIMIN FORMASINI GİYDİ?

Somer Şef bu akşam Boluspor forması ile yayına katıldı

SOMER ŞEF NEDEN BOLUSPR FORMASINI GİYDİ?

Somer Şef, geçen hafta elenen Eray'a jestolarak Boluspor forması giydi.