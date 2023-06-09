MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu Masterchef All Star fragmanında görülmeyince seyirciler merak etti. Peki, Somer Şef Masterchef'ten ayrılıyor mu? Somer Şef neden ayrıldı? Somer Şef'in yerine kim gelecek? Somer Sivrioğlu MasterChef All Star'da olacak mı? Somer Sivrioğlu MasterChef All Star'da var mı, yok mu?

2018'den bu yana Masterchef jürisi olan Somer Şef'in Mastercheff All Star programında olup olmayacağı merak konusu oldu. Fragmanda gözükmeyen Somer Şef seyirciler tarafından merak edildi. Peki, Somer Şef Masterchef'ten ayrılıyor mu? Somer Şef neden ayrıldı? Somer Şef'in yerine kim gelecek? Somer Sivrioğlu MasterChef All Star'da olacak mı? Somer Sivrioğlu MasterChef All Star'da var mı, yok mu? İşte tüm detaylar…

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILIYOR MU?

14 Haziran'da yayınlanacağı duyurulan Masterchef All Star programının fragmanında yer almayan Somer Şef akıllarda soru işareti bıraktı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

SOMER ŞEF NEDEN AYRILDI? SOMER ŞEF'İN YERİNE KİM GELECEK?

TV8 televizyonunun rekortmen programı Masterchef ilgiyle takip ediliyor. 2023 yılında All Star sezonu ile izleyen karşısına çıkacak olan program merakla bekleniyor. Fragmanda All Star kadrosu ile birlikte jüri üyeleri Mehmet Şef ve Danilo Şef görünürken Somer Şef'in görünmemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.