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Somer Şef MasterChef'i bırakacak mı, MasterChef'ten ayrılıyor mu?

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İstanbul'da Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde 21 Mayıs 2022'de Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görülen davada karar belli oldu. Peki, Somer Şef MasterChef'i bırakacak mı, MasterChef'ten ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ta restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada Şef Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Somer Şef MasterChef'i bırakacak mı, MasterChef'ten ayrılıyor mu?

SOMER ŞEF MASTERCHEF'İ BIRAKACAK MI?

Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi. Mahkeme heyeti, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü belirtilmişti. Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.

Somer Şef MasterChef'i bırakıp bırakmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Somer Şef MasterChef'i bırakacak mı, MasterChef'ten ayrılıyor mu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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