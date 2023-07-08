Masterchef yarışmasında bir süredir yer almayan Somer şefin geri döneceği tahmin ediliyor. Son paylaşımları izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Somer şef Masterchef'e geri mi döndü? Somer şef Masterchef yeni bölümde var mı? Somer şef Masterchef'e ne zaman dönecek?

Masterchef yarışmasında bir süredir özel sebepler nedeniyle yer almayan Somer şef Masterchef'e geri mi döndü? Yapılan paylaşımlar nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyor. Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlar izleyicileri heyecanlardır. Peki, Somer şef Masterchef'e geri mi döndü? Somer şef Masterchef yeni bölümde var mı? Somer şef Masterchef'e ne zaman dönecek?

SOMER ŞEF MASTERCHEF'E GERİ Mİ DÖNDÜ?

Instagram hesabından paylaşım yapan Sivrioğlu, "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda bin bir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır. Evimdeyim MasterChef Türkiye All Star başlıyor" ifadelerini kullandı.

Somer şefin önümüzdeki günlerde Masterchef yarışmasına tekrar döneceği tahmin ediliyor.

SOMER ŞEF MASTERCHEF'E NE ZAMAN DÖNECEK?

Yarışmanın ilk bölümünde Somer Sivrioğlu'nun neden kadrodan yer almadığıyla ilgili konuşan Mehmet Yalçınkaya'nın açıklamasının ardından görüntülü olarak yarışmaya bağlanan Sivrioğlu, yakın zamanda döneceğini belirterek yarışmacılara başarılar diledi.