Türkiye'nin en sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de Somer şefin kaşık atması, izleyenler tarafından MasterChef Somer şef hangi yarışmacıya, neden kaşık attı? Sorusu ile merak ediliyor ve araştırıyor. Peki, Somer şef kime kaşık attı? MasterChef Somer şef hangi yarışmacıya, neden kaşık attı?

Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 10 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8'de yer alan lezzet yarışmasında bu olay sadece birkaç kez yaşandı. İlki 2019 şampiyonu Cemre'ye, 2020 eleme finalinde Emir'e ve Barbaros'a kaşık atılmıştı. Bu nedenle önemli bir detay olan kaşık atma olayı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Somer şef kime kaşık attı? MasterChef Somer şef hangi yarışmacıya, neden kaşık attı?

SOMER ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

MasterChef yarışmasında bu akşam takım oyunu gerçekleşti. Günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Şefler tarafından kaşık alan kişi ise Metin oldu.

SOMER ŞEF NEDEN KAŞIK ATTI?

MasterChef Türkiye'de şeflerin kaşık atması, yarışmacılara karşı gösterdikleri başarılarını ifade eden harekettir. Kaşık atmak aşçılıkta, yemekte hiçbir sorun, eksik olmadığını ve yemeğin şeften daha iyi yapıldığını belirtir. Şef tarafından kaşık atılması, 'Benim sana öğretecek bir şeyim yok' anlamına gelir.