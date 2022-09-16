Somer Şef'in restoranı nerede, hangi şehirde, ismi ne? Somer Şef'in kaç tane restoranı var? Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da restoranı var mı?

Masterchef'in sevilen sunucusu ve şefi Somer Sivrioğlu'nun restoranları nerededir merak ediliyor. Peki, Somer Şef'in restoranı nerede, hangi şehirde? Somer Sivrioğlu'nun kaç tane restoranı var? Somer Sivrioğlu'nun Türkiye'deki restoranları nerede? Somer Şef İstanbul'daki restoranı nerede? İşte detaylar...

Somer Şef'in İstanbul'da restoranı var mı? Somer Şef'in restoranı hangi il ve ilçededir? Somer Şef'in restoranı nerede, hangi şehirde? Somer Sivrioğlu'nun kaç tane restoranı var? Somer Sivrioğlu'nun Türkiye'deki restoranları nerede?

SOMER ŞEF'İN RESTORANI NEREDEDİR?

Masterchef Somer Şefin İstanbul Etiler'de Efendy adında bir restoranı bulunmaktadır. Aynı zamanda Somer Şef'in Avrustralya'da da aynı isimde (bazı kaynaklara göre Maydanoz isimli) bir restoranı daha bulunmaktadır.

SOMER ŞEF'İN İSTANBUL'DAKİ RESTORANI NEREDE?

Somer Şef'in İstanbul'daki restoranı Etiler'de bulunuyor. Masterchef masterclass bölümünde bugün (16 Eylül Cuma 2022) Somer Şef'in restoranına gidilecek. Yarışmacılar burada Somer Şef'ten masterclass eğitimi alacak.

SOMER ŞEF'İN RESTORANININ İSMİ NEDİR?

Somer Şef'in restoranının ismi Efendy 'dir.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

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