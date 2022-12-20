Masterchef'in sevilen jürilerinden olan Somer Şef'in kızı kimdir merak ediliyor. Peki, Somer Şef'in kızı kimdir? Derin Sivrioglu kimdir? MasterChef Somer Şefin kızı Derin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Somer Şef'in kızı kimdir, ismi nedir? merak ediliyor. Bugün 20 Aralık 2022 tarihinde Masterchef'e Somer Şef'in kızı Derin konuk olacak. Peki, Derin Sivrioglu kimdir? Somer Şef'in kızı kimdir?

SOMER ŞEF'İN KIZI KİMDİR? DERİN SİVRİOĞLU KİMDİR?

Geçtiğimiz aylarda Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu kızını çok özlediğini sosyal medyadan paylaşmıştı.

Somer Şef'in kızı Derin Sivrioğlu, 20 Aralık 2022 Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyununa konuk oldu.

SOMER ŞEF KİMDİR?

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı. Sivrioğlu'nun Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor. Somer Şef, şu sıralar Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor.