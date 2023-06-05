TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonda All Star bölümüyle ekrana gelecek. Günlerdir merakla beklenen yarışmadan fragman da geldi. Peki, Somer Şef ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu MasterChef'te yok mu?

MasterChef All Star'ın merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Tüm yarışmacıların bulunduğu fragmanda programdan ayrıldığı konuşulan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı. Somer Şef ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu MasterChef'te yok mu?

SOMER ŞEF AYRILDI MI?

Yayınlanan fragmanda eski yarışmacılardan Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Eray, Mustafa, Güzide, Eren, Dilara, Kıvanç, Cemre, Alican, Safa, Kerem, Suna, Araz, Rıfat, Tahsin, Ebru, Yağız, Batuhan Öner, Berke, Batuhan Bayındır, Gülşah, Pelin, Eda, Bahri ve Duygu gibi isimler yer aldı.

Geçtiğimiz sene yarışmaya görüntülü olarak bağlanan ve iki böbreği iflas ettiği için diyalize bağlandığını söyleyen yarışmacılardan Hamza Mercimek de kadroda yer aldı. Fragmanda yer alan yarışmacıların hepsinin yeni sezonda olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

SOMER SİVRİOĞLU YER ALMADI

Fragmanda yıllardır yarışmanın jüri kadrosunda yer alan Somer Sivrioğlu'nun olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan yapım ekibinden İrem Kanan, MasterChef Türkiye jürileriyle bir araya gelmiş ve Sivrioğlu'nun yokluğu çok konuşulmuştu. Sivrioğlu'nun yeni sezonda olmayacağı onun yerine de ünlü şef Ömür Akkor'un geldiği iddia edilmişti.